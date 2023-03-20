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НовостиПроисшествия20 марта 2023 11:28

300 тысяч рублей моральной компенсации отсудила жительница Удмуртии у магазина

Она упала на мокром полу и сломала бедро
Софья Кель
Решение в законную силу не вступило

Решение в законную силу не вступило

Фото: Мария Бакланова

Женщина из Удмуртии выиграла суд против ООО «Табыш» о компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

В январе 2022 года потерпевшая зашла в магазин «Находка» в Ижевске и поскользнулась на мокром полу. Женщина получила закрытый перелом левого бедра. Это причинило вред не только ее здоровью, но и кошельку – она не могла работать, как раньше.

Суд взыскал с организации компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.

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