300 тысяч рублей моральной компенсации отсудила жительница Удмуртии у магазина

Решение в законную силу не вступило Фото: Мария Бакланова

Женщина из Удмуртии выиграла суд против ООО «Табыш» о компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

В январе 2022 года потерпевшая зашла в магазин «Находка» в Ижевске и поскользнулась на мокром полу. Женщина получила закрытый перелом левого бедра. Это причинило вред не только ее здоровью, но и кошельку – она не могла работать, как раньше.

Суд взыскал с организации компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.

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