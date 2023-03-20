Легковушка сбила молодого человека на пешеходном переходе на улице Маяковского в Ижевске

Были вызваны экстренные службы. Фото: скриншот из видео

20 марта, около 14 часов, на улице Маяковского в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Недалеко от заправки «Башнефть» молодой человек на нерегулируемом пешеходном переходе попал под колеса легковушки. Сразу же после этого были вызваны экстренные службы. Их приезда пешеход дожидался в автомобиле. С пассажирского сидения его переместили на носилки и отнесли в машину скорой помощи.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками госавтоинспекции Удмуртии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Автосалон «Москвич» открылся на улице Карла Маркса в Ижевске

Репетиции Парада Победы начнутся 21 марта в Ижевске

Погода на неделю в Ижевске: +7 градусов и дожди