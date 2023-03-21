Погода в Ижевске на 21 марта: до +7 °С и дождь

21 марта в Ижевске будет пасмурно. Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет пасмурно. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха +5…+7 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ожидается небольшой дождь.
Ночью температура воздуха +2….+3 °С. Будет пасмурно и без осадков.
На дорогах сохранится гололедица!
Хорошего вам дня!
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