Погода в Ижевске на 21 марта: до +7 °С и дождь

21 марта в Ижевске будет пасмурно. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет пасмурно. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +5…+7 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ожидается небольшой дождь.

Ночью температура воздуха +2….+3 °С. Будет пасмурно и без осадков.

На дорогах сохранится гололедица!

Хорошего вам дня!

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