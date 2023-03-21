На 7 предприятиях Удмуртии увеличат производство импортозамещающих деталей для машин

Фото: Виктор Лашкарев ВКонтакте @lashkarev_v

Делегация АО «АВТОВАЗ» посетила Удмуртию для обсуждения вопросов по импортозамещению деталей авто. Об этом на странице ВКонтакте сообщил министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.

16 и 17 марта специалисты посетили 7 предприятий: Сарапульский радиозавод, АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века», «Корпорацию «Аксион», Ижевский радиозавод, ООО «Глазов. Электрон», «ИЭМЗ «Купол» и ООО «Новый дом». Делегация во главе с начальником управления локализации автокомпонентов Саржиным Максимом познакомилась с деталями, которые уже изготавливают на производствах для импортозамещения, а также выбрали основные направления по увеличению этого списка.

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