22-летний житель Ижевска ограбил женщину у банкомата

Сейчас мужчина находится в изоляторе Фото: Амир Закиров

По подозрению в разбойном нападении задержали 22-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД По Удмуртии.

Мужчина зашел в отделение банка и сразу направился к банкоматам. Судя по камерам видеонаблюдения, в здании находилась одна женщина. Молодой человек подошел к ней и, угрожая ножом, выхватил у нее 9 тысяч рублей. После этого он спокойно вышел из помещения.

Когда молодого человека задержали, украденных денег при нем уже не было – успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Сейчас мужчина находится в изоляторе, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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