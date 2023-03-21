Мужчина из Ижевска заколол собутыльника клинком

Приговор в законную силу не вступил Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за убийство осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В августе 2022 года осужденный выпивал со знакомым у себя дома. После этого товарищи поссорились и виновный 4 раза ударил собутыльника клинком в грудную клетку и голову. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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