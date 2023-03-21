Мужчина из Ижевска заколол собутыльника клинком

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске за убийство осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В августе 2022 года осужденный выпивал со знакомым у себя дома. После этого товарищи поссорились и виновный 4 раза ударил собутыльника клинком в грудную клетку и голову. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
39,5 млн рублей выделят на реализацию проектов по благоустройству от жителей Ижевска
Общественный огород и светофор на Областной: в Ижевске обсудили концепцию будущего пешеходного маршрута в Ленинском районе
Двое мужчин пострадали в столкновении двух легковушек под Ижевском