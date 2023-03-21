Гороскоп на день: 22 марта Овны, отправляясь в дорогу, поймают моменты счастья, а Козероги – ценный опыт

Жизнь преподносит неожиданные сюрпризы
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.
ОВЕН
Сохраняйте позитивный настрой. Впереди долгое и удивительное путешествие. Не забудьте обновить свой плейлист.
ТЕЛЕЦ
Поддавшись соблазну, вы рискуете встретиться с неприятными проблемами. Соберитесь. Не ищите легких путей.
БЛИЗНЕЦЫ
Попробуйте взяться за возникшую перед вами проблему с холодной головой. Не стоит поддаваться эмоциям. Ваш вопрос можно легко решить, если довериться здравому смыслу.
РАК
Вы найдете в себе силы совершить задуманное, если хоть на миг сумеете отвлечься от насущных проблем. Расслабьтесь и отпустите ситуацию. Все решится само собой.
ЛЕВ
Не спешите с ответом на деловые вопросы. Уделите особое внимание бумагам, иначе упустите выгодные предложения.
ДЕВА
Пришла пора платить по счетам. Вам откроется дверь в будущее. Но сперва вам нужно разобраться с накопившимися долгами.
ВЕСЫ
Вам удастся обмануть судьбу и завязать выгодные знакомства, несмотря на череду болезненных неудач. Это ваш шанс поймать птицу счастья.
СКОРПИОН
Желая достичь успеха, вам придется обратиться за помощью к близкому человеку. Не бойтесь. Вас поддержат даже в самой трудной ситуации.
СТРЕЛЕЦ
Мир словно бы крутится вокруг вас. Вы легко сможете избавиться от дел и будете полны энергии для новых свершений. Но не торопитесь. Если у вас появилось свободное время, проведите его с семьей.
КОЗЕРОГ
Неожиданное приключение застанет вас врасплох. Но не теряйте решимости. Испытания подарят вам ценный опыт.
ВОДОЛЕЙ
Удача озарит вашу жизнь. Наконец-то у вас появится возможность заняться тем, что вам действительно нравится. Ловите моменты счастья.
РЫБЫ
Ухудшение самочувствия и застой могут волновать вас. Звезды советуют вам оставить печали. Совсем скоро вы вновь ощутите жажду жить.
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