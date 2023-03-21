Весенний пирс показался на Южной набережной в Ижевске

Многие ижевчане уже прогулялись по пирсу. Фото: Анастасия Захарова
На ижевском пруду спустили воду и на его поверхности в очередной раз показался пирс или, как его называют местные жители, Осиновый мыс.
Эта достопримечательность находится на Южной набережной города. Как отмечают наши читатели, многие горожане уже успели прогуляться по пирсу и сделать атмосферные фотографии.
Фото: Анастасия Захарова
Напомним, что раньше здесь находилась заводь теплоэлектростанции – рабочие забирали воду для остужения котлов.
Отметим, что с наступлением весны выходить на лед становится крайне опасно. Посещая пирс, соблюдайте базовые меры безопасности.
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