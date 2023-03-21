В Госдуме предложили разрешить правительству выбирать максимальную цену на отдельные товары

Сейчас правительство может установить цены только на отдельные виды социально значимых продуктов Фото: Мария Бакланова

Депутаты от фракции ЛДПР предложили наделить кабмин правом устанавливать предел цен на ряд товаров. Об этом сообщает RT.

Сейчас цены в магазинах определяются продавцами на основе спроса и предложения. Правительство может вмешаться в этот процесс и установить цены только на отдельные виды социально значимых продуктов. При этом стоимость на эти товары будет держаться максимум 90 дней. Чиновники отметили, что есть также и ряд непродовольственных товаров, стоимость которых порой жутко завышают.

«Предлагаемые новеллы направлены прежде всего на преодоление так называемого фиаско рынка, когда субъекты экономической деятельности начинают действовать в ущерб общественным интересам, что влечет необходимость административного вмешательства и регулирования рыночных отношений с целью их сглаживания и/или устранения негативных последствий для общества», – пояснили депутаты.

Эти ограничения помогут избежать «необоснованный взлет цен».

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