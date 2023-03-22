Погода в Ижевске на день: 22 марта в городе дождь со снегом и +2°С

Хорошего вам дня
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня в столице Удмуртии будет пасмурно и ветрено. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем пойдет дождь со снегом, а столбик термометра остановится на уровне +1°…+2°С. Ветер западный со скоростью 4,9 м/с. Ночью температура опустится до 0°С.
Хорошего вам дня!
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