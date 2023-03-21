Жители Удмуртии получат кофе в подарок и скидку на билеты в игровой парк

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, пополняет программу лояльности «Больше» новыми предложениями для своих абонентов. Этой весной жители Удмуртии смогут выгодно выпить кофе, поиграть в SCANDY PARK и заказать доставку продуктов в «Пятерочке».

Программа лояльности предоставляет абонентам Tele2 в Удмуртии скидки и привилегии от крупных федеральных сетей, маркетплейсов и порталов, а также региональных партнеров. Сейчас SCANDY PARK дарит скидку 20% на входной билет на целый день. Промокод программы «Больше» необходимо показать кассиру, новый код можно получать и активировать каждую неделю.

Сеть кафе «Frensis» подарит клиентам мобильного оператора второй кофе. На выбор вся классическая линейка: «Капучино», «Американо», «Латте», «Эспрессо», «Флэт Уайт», «Раф классический» и «Фильтр-кофе». Тем, кто предпочитает не тратить время на магазины, гипермаркет «Пятерочка» подарит скидку 27% на первый заказ от 1000 рублей. Оформить покупки и ввести промокод программы «Больше» необходимо в приложении «Пятерочка Доставка».

В Удмуртии программа лояльности «Больше» включает более 60 акций, спецпредложений и кешбэков на товары и услуги. Познакомиться с условиями и подобрать подходящие оферы можно в личном кабинете или в приложении «Мой Tele2».

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