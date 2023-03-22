Бросившего в символ «Z» банку с краской жителя Ижевска осудили за дискредитацию ВС России

Мужчина признал вину Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске за дискредитацию Вооруженных сил России осудили 36-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба октябрьского районного суда.

Мужчина совершил преступление ночью 24 февраля. Ижевчанин пришел на Центральную площадь города и бросил банку красной краски в символ «Z». Так он хотел выразить протест и негативное отношение к спецоперации в Украине.

Вскоре осужденного задержали и заключили под стражу. Суд прошел 21 марта. Во время судебного заседания ижевчанин полностью признал вину и раскаялся. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Разрушенный под рельсами асфальт на улице Гагарина в Ижевске срежут 22 марта

Ну просто куколка: удивительные создания из Удмуртии покоряют международные выставки

Виновника смертельного ДТП с двухлетним ребенком в Глазове заключили под стражу