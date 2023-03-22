Ледовую переправу через Каму в Удмуртии закрыли 22 марта

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

22 марта, в 7:00 в Удмуртии закрыли ледовую переправу через Каму сообщением Борок-Сарапул. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Такое решение приняли из-за стремительного потепления. Напомним, еще в эти выходные грузоподъемность переправы составляла 6 тонн, а в понедельник ее снизили до 3,5.

С каждым днем лед становится все тоньше. Жителей региона просят не рисковать жизнью и не выходить на лед.

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