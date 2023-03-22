В межрайонной больнице в Глазове назначили нового главврача

До этого Ремняков Василий работал заместителем главврача в больнице. Фото: @id746081523

В Глазове на должность главврача межрайонной больницы назначили Ремнякова Василия. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова.

Ранее Ремняков занимал пост заместителя главного врача больницы. Якимова отметила, что за несколько месяцев работы на этой должности врач проявил свои лидерские качества и высокие навыки в медицине. Ремняков усовершенствовал меры безопасности сотрудников больницы, которые с благодарностью принял трудовой коллектив.

Ремняков окончил ИГМА в 2007 году. До декабря 2022 года возглавлял урологическое отделение стационара больничного комплекса № 2 ГКБ № 6.

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