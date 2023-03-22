26-летнего мужчину из Удмуртии осудят за угон трактора

Уголовное дело передали в суд
Фото: Константин ИВШИН
В Сюмсинском районе за угон трактора осудят 26-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В феврале 2023 года пьяный мужчина решил подзаработать на расчистке улиц от снега. Для этого он угнал трактор, но не справился с его управлением и завяз в поле. После этого он оставил транспорт на месте и ушел.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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