26-летнего мужчину из Удмуртии осудят за угон трактора

Уголовное дело передали в суд Фото: Константин ИВШИН

В Сюмсинском районе за угон трактора осудят 26-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В феврале 2023 года пьяный мужчина решил подзаработать на расчистке улиц от снега. Для этого он угнал трактор, но не справился с его управлением и завяз в поле. После этого он оставил транспорт на месте и ушел.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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