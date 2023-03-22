Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 марта 2023 6:51

26-летнего мужчину из Удмуртии осудят за угон трактора

Он решил подзаработать на расчистке улиц от снега
Софья Кель
Уголовное дело передали в суд

Уголовное дело передали в суд

Фото: Константин ИВШИН

В Сюмсинском районе за угон трактора осудят 26-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В феврале 2023 года пьяный мужчина решил подзаработать на расчистке улиц от снега. Для этого он угнал трактор, но не справился с его управлением и завяз в поле. После этого он оставил транспорт на месте и ушел.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Разрушенный под рельсами асфальт на улице Гагарина в Ижевске срежут 22 марта

Ну просто куколка: удивительные создания из Удмуртии покоряют международные выставки

Виновника смертельного ДТП с двухлетним ребенком в Глазове заключили под стражу