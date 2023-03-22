22 марта в Ижевске на улице Баранова произошел пожар

Пожарные спасли два грузовика. Фото: @mchsUR

22 марта на улице Баранова в Ижевске загорелся гараж. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пламя повредило имущество внутри гаража и стену вплотную пристроенного здания на 23 кв.м. Пожарные спасли два грузовика.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводов на первом этаже гаража.

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