Директора Автобазы Госсовета Удмуртии осудят за получение взятки

Уголовное дело направили в суд Фото: Амир Закиров

За взяточничество и злоупотребление полномочиями в Удмуртии осудят директора «Автобазы Государственного совета». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С 2020 по 2022 годы мужчина сообщал директору коммерческой организации информацию о контрактах на поставку автозапчастей перед их выставлением на аукцион. За деньги он подделывал предложения от других организаций и завышал цены. Так он создавал видимость конкуренции и помог «товарищу» заключить контракт с «Автобазой». Общая сумма взятки превысила 280 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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