Дорожную карту для развития общественного самоуправления разработали в Ижевске

В Ижевске планируют открыть более 10 организаций. Фото: Госсовет Удмуртии

В столице Удмуртии появилась дорожная карта развития территориального общественного самоуправления. Об этом сообщил председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев на очередном заседании регионального парламента.

ТОС – это организация местного самоуправления, в которой жители соседних домов и улиц объединяются для решения проблем в микрорайоне. Власти подготовили поправки в «Положение о территориальном общественном самоуправлении на территории города Ижевска», которые упростят создание ТОСов. Их рассмотрят на следующем заседании Госсовета.

Сейчас в Ижевске планируют открыть более 10 организаций, в том числе в Восточном поселке, микрорайонах Пазелы, Татар-базар, а также в многоквартирных секторах в Ленинском, Октябрьском, Устиновском районах. Власти уверены, что ТОСы станут не только источником инициатив, но и помогут установить обратную связь между чиновниками и местными жителями.

На начало 2022 года в Удмуртии создано 133 ТОСа.

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