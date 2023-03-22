Бордель работал в Удмуртии под видом кафе-гостиницы

Возбуждено уголовное дело
Фото: Амир Закиров
В Сарапульском районе по подозрению в организации проституции задержали 60-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
По версии следствия, в начале 2023 года мужчина открыл в ресторанно-гостиничном комплексе бордель с проститутками. На работу он нанял трех девушек из соседнего населенного пункта.
Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
В гостинице полицейские обнаружили крупную сумму. Фото: МВД по Удмуртии
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