Бордель работал в Удмуртии под видом кафе-гостиницы

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Сарапульском районе по подозрению в организации проституции задержали 60-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в начале 2023 года мужчина открыл в ресторанно-гостиничном комплексе бордель с проститутками. На работу он нанял трех девушек из соседнего населенного пункта.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В гостинице полицейские обнаружили крупную сумму. Фото: МВД по Удмуртии

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

70 фигур динозавров появились в парке Кирова в Ижевске

Разрушенный под рельсами асфальт на улице Гагарина в Ижевске срежут 22 марта

Ну просто куколка: удивительные создания из Удмуртии покоряют международные выставки