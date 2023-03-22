В Удмуртии прошел HR-день от Сбера

Фото: Сбер

21 марта в Ижевске на площадке Сбера прошла образовательная конференция «HR-день 2023. Точки роста для бизнеса» для руководителей и специалистов НR-подразделений компаний – партнеров и клиентов банка. В мероприятии приняло участие более 35 HR-руководителей крупнейших предприятий Удмуртии.

Перед экспертами в сфере НR выступили бизнес-партнер по управлению персоналом Удмуртского отделения ПАО Сбербанк Татьяна Вычужанина, а также региональные руководители и эксперты компаний экосистемы Сбера – медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, HR-платформы для развития и управления персоналом «Пульс», а также Strategy Partners.

Участники конференции узнали основные преимущества использования платформ Сбера для цифровизации HR-цикла, основные тренды на рынке труда и о том, как компании поддерживают и развивают персонал, о точках роста и новых возможностях.

Арсений Колобов, управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«Для нас очень важно поделиться с партнерами цифровыми возможностями, которые есть у Сбера. Опыт и практики в HR-циклах, структура по подбору, оценке, развитию и обучению персонала, которые помогут партнерам банка систематизировать все процессы, повысить мотивацию и эффективность своих сотрудников».