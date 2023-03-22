Гороскоп на день: 23 марта Близнецам придется побегать по делам, а Девам – сбежать подальше

Ловите удачу за хвост! Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

Уделите внимание тем, кто младше вас. Возможно, кто-то видит в вас наставника и надеется на вашу поддержку. Не отталкиваете, проявите чуткость и терпение.

Телец

Вы можете получить неожиданное известие. Скорее всего, оно будет приятным, хотя и сопряженным с определенными хлопотами. Не скупитесь на эмоции.

Близнецы

Сегодня вам придется побегать. Задачи, которые у вас появятся, потребуют проворности и даже физической выносливости. Также придется проявить смекалку, но у вас все получится, и результат трудов превзойдет ожидание.

Рак

Вы не всесильны, увы. Поэтому пожалейте себя и не взваливайте на свои плечи слишком много. Звезды советуют заняться здоровьем и физической подготовкой.

Лев

Внимательно смотрите, что кушаете и пьете. Сегодня возможен риск отравлений и аллергических реакций. Лучше не пробовать ничего нового и воздержаться от любых экспериментов.

Дева

Вам захочется сбежать подальше. Но следует проявить твердость характера и силу духа. Ваши дела никто не сделает за вас, а ваши проблемы сами себя не решат. Вы все можете, не преуменьшайте свои способности.

Весы

Наступает благоприятное время для изменений. Даже если вы не решитесь реально что-то менять, день можно посвятить планированию и моральной подготовке. Никто не заставляет бросаться с места в карьер. Впускайте новое в свою жизнь постепенно.

Скорпион

Вам пора заняться анализом своих расходов. Посмотрите, на чем можно сэкономить, проведите ревизию – возможно, вы покупаете что-то, что у вас уже есть, да еще и не в одном экземпляре.

Стрелец

Кто-то постарается вас уязвить, задеть за живое, но вам не следует обращать на это внимание. Это банальная зависть. Посочувствуйте злопыхателям и посмейтесь над их тщетными попытками.

Козерог

Сегодня ваш мозг будет генерировать идеи одну за другой. Но не стоит сразу их вываливать на окружающих, лучше приберегите на будущее. И проработайте как следует.

Водолей

Вами овладеет необъяснимая апатия, не захочется ничего делать. Не переживайте и не заставляйте себя делать ничего через силу. Найдите возможность отвлечься и отдохнуть.

Рыбы

Настало время исправлять ошибки прошлого. Возможно, их накопилось достаточно много. Но не нужно отчаиваться, тут главное – начать, и вы увидите, что ситуация быстро исправляется.

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