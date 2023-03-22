Фанаты Алины Загитовой сравнили чемпионку из Ижевска с Моникой Беллуччи

Загитова предстала перед фанатами в новом образе. Фото: @azagitova_official
Олимпийская чемпионка Алина Загитова не перестает удивлять фанатов новыми образами. Поклонники еще не успели отойти от костюма Мэрилин Монро в показательном выступлении фигуристки, как спотсменка выложила в соцсетях очередную «бомбу».
На этот раз Алина перевоплотилась в роковую красотку с яркими губами и чарующими черными смоки. Невинность и грация девушки заставляют влюбляться в нее с первых секунд, а легкая вуаль – оставляет загадку и глубину фотографиям.
Фото: @azagitova_official
Загифаны сравнили чемпионку с итальянской актрисой Моникой Беллуччи и отметили, что быть такой красивой – это настоящее «преступление». Не можем не согласиться!
Фото: @azagitova_official
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