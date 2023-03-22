19-летний мошенник из Глазова украл более 500 тысяч рублей у двух пенсионерок

Молодому человеку грозит до 6 лет в колонии Фото: Амир Закиров

В Глазове по подозрению в мошенничестве задержали 19-летнего безработного местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

За один день молодой человек ограбил сразу двух пенсионерок. Первой жертвой мошенника стала 84-летняя пожилая женщина. Ей позвонила неизвестная, представилась знакомой и сказала, что по ее вине в ДТП пострадал человек. Сразу после этого она попросила у женщины 1 млн рублей. У глазовчанки не оказалось такой суммы и приехавшему к ее дому курьеру она передала 75 тысяч рублей. Затем молодой человек направился к 89-летней пенсионерке, которую обманули по той же схеме. У нее украли 500 тысяч рублей.

Мошенник получал адреса женщин в сообщениях в мессенджере от куратора. Украденные деньги он отправлял на указанные счета, при этом часть оставлял себе.

Сейчас молодой человек находится в заключении под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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