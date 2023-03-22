Правительство Удмуртии обозначило официальный уровень безработицы в регионе

В Удмуртии реализуют ряд мероприятий, направленных на снижение уровня безработицы Фото: Константин ИВШИН

На 22 марта 2023 года в Удмуртии зарегистрировали 4 487 безработных жителей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Сейчас уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,59%. При этом на одного человека приходится 3 вакансии. С начала года на работу устроились 1 861 человек. Самыми востребованными профессиями являются водитель, электромонтажник, токарь, плотник, кондуктор и повар.

Александр Бречалов отметил, что в Удмуртии существует ряд мероприятий, которые направлены на снижение уровня безработицы. К примеру, помощь в поиске работы, обучение по популярным профессиям и организация временной работы.

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