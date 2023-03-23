Погода на день: 23 марта в Ижевске пасмурно и +3 °С

Ожидается небольшое похолодание Фото: архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»

Доброе утро, Ижевск. Сегодня четверг, 23 марта, а значит пора начинать готовиться к выходным. В столице Удмуртии в течение дня ожидается небольшое похолодание и пасмурная погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +3 °С. Ветер юго-западный 4-6 м/с. Ночью похолодает до +2 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 71%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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