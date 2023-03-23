17-летний подросток осужден за мошенничество в отношении пенсионеров

Подросток получил 3 года лишения свободы условно
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске вынесли приговор в отношении 17-летнего молодого человека за совершение преступлений по статье мошенничество совершенное группой лиц в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Судом установлено, что подросток находился в сговоре с неизвестными людьми и занимался похищением денежных средств у пенсионеров.
Преступники звонили пожилым людям и сообщали им о ДТП, в которых виноваты родственники пострадавших, и что они якобы задержаны сотрудниками полиции. Злоумышленники предлагали жертвам оказать помощь родственникам, если те смогут возместить ущерб.
Обвиняемый приезжал к пенсионерам под видом курьера и забирал деньги. Всего от действий мошенников пострадало 8 человек, а ущерб составил 2,5 миллиона рублей.
«Обвиняемому суд постановил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 20 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», – пишет ведомство.
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