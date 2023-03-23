39-летнего жителя Удмуртии осудили на два года условно за кражу

Общий ущерб составил 1078 рублей Фото: Сергей Грачёв

Жителя Малопургинского района признали виновным в краже с проникновением в чужое жилье. Об этом сообщает пресс-служба Малопургинского районного суда.

Следствие установило, что 39-летний мужчина в ноябре прошлого года похитил у соседки банку с домашним алкоголем и шлифовальную машинку. Кражу обвиняемый проделал, воспользовавшись окном во время отсутствия потерпевшей.

Общий ущерб, который составил 1078 рублей, осужденный возместил и свою вину признал.

«Обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

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