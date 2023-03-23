Ямы на 10 улицах Ижевска залили асфальтом в ночь на 23 марта

С начала прошлой недели подрядчики залили асфальтом дыры на площади 4057 кв. м Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В ночь на 23 марта дорожники Ижевска заделали на ямы на площади 441 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядчики залатали дыры на улицах: 8-ая, 8-е Марта, Воткинское шоссе, К. Либкнехта, Крылова, Ленина, Новоярушкинская, О. Кошевого, Союзная и в пр. Копровый.

Власти отметили, что с начала прошлой недели подрядчики залили асфальтом дыры на площади 4057 кв. м.

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