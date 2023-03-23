Красный снег снова выпал в Ленинском районе Ижевска

Местные жители шутливо называют микрорайон Марсом. Фото: Мария Медведева

Улицы Ленинского района Ижевска вновь заиграли яркими красками – красная пыль с кирпичного завода осела на сугробы. Об этом сообщают местные жители.

Напомним, в конце января ижевчане поделились фотографиями красного снега в «Строителе». На их жалобы отреагировал глава города Олег Бекмеметьев и заверил, что с руководством завода ведутся переговоры. В частности, была проведена личная встреча, на которой обсудили экопрограмму, рассчитанную на снижение выбросов в окружающую среду.

Тем не менее местные жители уже не удивляются необычным осадкам и шутливо называют микрорайон «ижевским Марсом».

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