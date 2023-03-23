17-летнего жителя Ижевска сбили на пешеходном переходе на улице Азина

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

22 марта, примерно в 21:00 недалеко от дома №244 на улице Азина в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

54-летний мужчина за рулем «Ауди» сбил 17-летнего подростка. Юноша переходил дорожную часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП молодой человек получил травмы.

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