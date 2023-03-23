Помидоры и колбаса подорожали в Удмуртии за минувшую неделю

Значительно подорожала полукопченая колбаса Фото: Мария Бакланова

С 14 по 20 марта 2023 года в Удмуртии вновь изменились цены на ряд товаров и услуг. Статистикой делится Удмуртстат.

На 48,7 руб. подорожали детские мясные консервы, на 18,5 руб. – свежие помидоры и на 11,3 руб. полукопченая колбаса. В то же время на 26,5 руб. стали дешевле сардельки и на 18,6 руб. огурцы.

Из непродовольственных товаров на 12,4 руб. повысились цены на сухие корма для животных, а вот на шампунь ценник снизился на 2,9 руб.

Из услуг аналитики Удмуртстата отметили существенное повышение тарифов на билеты экономкласса в самолет – на 10,2%.

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