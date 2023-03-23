61-летний житель Ижевска за деньги прописал в квартире 9 иностранцев

Возбуждены уголовные дела Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске по подозрению в фиктивной прописке граждан одной из стран ближнего зарубежья задержали 61-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, мужчина прописал в двухкомнатной квартире 9 иностранцев. При этом по факту в помещении жили только владельцы жилплощади – подозреваемый и его сын.

Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Максимальный срок лишения свободы за это преступление – 3 года.

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