Гороскоп на день: 24 марта Близнецы могут стать жертвой мошенников, а у Весов исполнится давняя мечта

Чтобы чудо произошло, в него нужно просто поверить Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска поведал, что же ждет нас 24 марта.

ОВЕН

Какое-то неожиданное событие сегодня может перевернуть вашу жизнь на 360 градусов.

ТЕЛЕЦ

Не спешите решать проблемы других людей – у вас и своих по горло. Вы можете почувствовать себя одиноко.

БЛИЗНЕЦЫ

Стоит быть осторожнее с деньгами – возможны неприятные сюрпризы. Берегитесь мошенников и не переводите деньги «сотрудникам банка».

РАК

Могут начаться проблемы со здоровьем. Все дела подождут – ваше самочувствие важнее. Не поленитесь навестить доктора.

ЛЕВ

Придется решать проблемы, которые не относятся к вашей компетенции. Конечно, это раздражает, но что поделать, если только вы можете спасти этот мир.

ДЕВА

Вы кому-то симпатичны, и этот кто-то решит за вами поухаживать и позаботиться о вас.

ВЕСЫ

В этот день может исполниться давняя мечта. Стоит только приложить немного усилий и проявить решительность.

СКОРПИОН

Представители этого знака сегодня ведут светский образ жизни – отправляются в поездки, на встречи и различные мероприятия.

СТРЕЛЕЦ

День непредсказуемый, но приятный. На некоторые дела уйдет много времени, но вы получите удовольствие от процесса.

КОЗЕРОГ

Иногда стоит признавать свои ошибки, особенно если вы не правы. Это поможет сохранить отношения.

ВОДОЛЕЙ

День окажется насыщенным, но вы со всем справитесь. Скучно точно не будет. Вечером можно потратить немного денег – они все равно вернутся.

РЫБЫ

Вы можете себя почувствовать наивным и неопытным в какой-то ситуации. Но вам придут на помощь.

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