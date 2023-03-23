31-летний мужчина из Удмуртии убил инвалида 2 группы

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Мария Бакланова

В убийстве обвиняют 31-летнего жителя Игринского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Потерпевший и обвиняемый жили вместе и в один из дней, по версии следствия, выпили, а затем поссорились. Потерпевший взял в руки нож и ударил товарища в живот, но этот удар не причинил ему серьезного вреда. Тогда нож схватил уже обвиняемый и ударил соседа в шею и в область грудной клетки. От полученных ран мужчина скончался на месте. Погибший был инвалидом 2 группы – у него не было левой ноги.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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