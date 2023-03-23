Сотрудники Сбера в Удмуртии предотвратили попытки хищения на сумму более 26,8 млн руб

Фото: Мария Бакланова

По итогам 2022 года сотрудники Сбербанка в Удмуртии предотвратили более 50 хищений на общую сумму более 26,8 млн руб. Большинство мошеннических схем реализовывались посредством телефонного мошенничества.

Граждане получали звонки от неизвестных людей, которые выдавали себя за других и пытались заставить собеседника действовать в своих интересах. Эксперты Сбера рассказали о самых частых легендах, которые используют мошенники, и как защитить себя и своих близких.

Звонок из службы безопасности банка – одна из самых распространенных легенд. Номер входящего звонка очень похож на номер банка, – например, совпадают последние цифры. Звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка. Мошенник сообщает, что «банк выявил подозрительную операцию» или «в системе произошел сбой». Он просит у вас полные данные карты, CVV- или CVC-код, код из СМС или пароль для входа в личный кабинет. Это нужно якобы «для сохранности ваших денег». На самом деле, сообщив эти данные, вы рискуете потерять деньги.

Автоматизированные колл-центры тоже не новшество. Вам звонит робот якобы из вашего банка. Он сообщает, что ваша карта «заблокирована в связи с подозрительной операцией», просит вас перезвонить для выяснения подробностей и диктует номер. По этому номеру отвечает мошенник под видом сотрудника службы безопасности, пугает вас потерей денег и настойчиво предлагает их «спасти», переведя на «безопасный счет», либо старается выманить секретные данные (например, логин от мобильного приложения банка или код из СМС).

Иногда вам, действительно, может позвонить настоящий голосовой помощник от банка – в том случае, когда банк подозревает мошенничество. Но это делается лишь для подтверждения, что операцию проводили вы сами. Ни сотрудник банка, ни голосовой помощник никогда не просят называть цифры и коды или звонить на номер, который отличается от официального. Если сомневаетесь, прервите общение и перезвоните по официальному номеру банка самостоятельно.

Звонок из правоохранительных органов. Мошенник звонит и сообщает, что некий сотрудник банка с доступом к вашему счету находится под подозрением и в его отношении ведутся следственные действия. Через некоторое время мошенник звонит вам под видом «представителя правоохранительных органов». Он просит вас помочь следствию – предоставить информацию о счете для проведения «проверок», а также убеждает перевести свои деньги на «специальный счет» для гарантии их сохранности.

«Мама, я попал в беду». Одна из первых в России схем и старый, но до сих пор работающий способ. Жертве поступает звонок якобы от члена семьи или сразу от «сотрудника правоохранительных органов». Они сообщают, что родственник попал в неприятную ситуацию: устроил ДТП, задержан с наркотиками и т. д. По итогам разговора жертву просят перечислить или передать курьеру крупную сумму денег для «решения вопроса».

Запомните эти сценарии и будьте готовы прервать общение с преступниками как можно скорее. Но даже если мошенники придумают совсем новую схему, вы сможете сохранить свои деньги, последовав нашим советам.

Самостоятельно узнайте, с кем вы разговариваете

Первым делом проверьте, подключен ли у вас сервис «Проверка входящих звонков» в разделе «Безопасность» в приложении банка. Он информирует о звонках с известных нам номеров мошенников. Если увидите, что звонок небезопасный, можете просто не брать трубку.

Не раскрывать тайн

Даже если вы не нашли причин усомниться в личности звонящего, это не повод ему доверять. Ни в коем случае не сообщайте данные своих карт, размер денежных сумм на счетах и любую иную конфиденциальную информацию.

При принятии решений, касающихся ваших финансов, не торопитесь

Самое главное при общении с мошенниками – спокойствие и рассудительность. Противник будет провоцировать вас на импульсивные и необдуманные поступки. Но подобные попытки сразу должны вызвать у вас подозрение. Не выполняйте ничего из того, что требует от вас звонящий, прекратите разговор.