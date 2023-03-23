За минувшие сутки в Удмуртии выявили 168 случаев заражения коронавирусом

108 больных выявили в Ижевске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 23 марта по республике выявили еще 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Болезнь распространилась на 18 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 108 пациентов выявили в Ижевске, это примерно 64% от общего количества заболевших. Также врачи отметили 42 семейных очага заражения. Среди пациентов 27 детей до 14 лет и 31 человек старше 65 лет. Показатель заболеваемости составляет 11,33 на 100 тысяч населения.

Напомним, прошло уже три года с начала пандемии. За это время коронавирусом переболели более 240 тысяч жителей Удмуртии.

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