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НовостиОбщество23 марта 2023 11:06

С погибшим на СВО ефрейтором Александром Хижняковым простились в Удмуртии 23 марта

Бойца посмертно представили к ордену Мужества
Источник:kp.ru
Редакция «Комсомольской правды» выражает родным Александра Хижнякова искренние соболезнования

Редакция «Комсомольской правды» выражает родным Александра Хижнякова искренние соболезнования

Фото: Архив КП

23 марта в Каракулинском районе Удмуртии прошли похороны погибшего в зоне СВО Александра Хижнякова.

За проявленные героизм и отвагу бойца посмертно представили к ордену Мужества.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Проводить Хижнякова в последний путь пришли родные и близкие военнослужащего. Правительство Удмуртии оказывает семье погибшего всю необходимую помощь.

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