Жительница Ижевска приняла участие в проекте «Новый день» на федеральном канале

Фото: Канал ТВ-3

47-летняя Ирина Виссарионова из Ижевска обратилась в проект «Новый день» на ТВ-3, чтобы разобраться в себе. У нее есть две дочери и внучка. 8 лет назад женщина развелась — бывший супруг выпивал, а год назад его не стало. Это событие выбило Ирину из колеи.

«Вроде как будто бы и иду, а мне кажется, что не по тому пути. У нас были с мужем хорошие отношения, мы были друзьями. Даже после развода я знала, что всегда могу ему написать, позвонить. Он всегда помогал», — рассказала Ирина.

Фото: Канал ТВ-3

После расставания с мужем Ирина так и не смогла наладить личную жизнь, а все потому, что больше 30 лет хранила страшную тайну. Это привело к тому, что женщина практически поставила крест на своей личной жизни.

«Даже сейчас отношения не складываются просто потому, что я сразу вспоминаю этот негативный опыт. Я в какой-то момент задумалась: а может, мне вообще это не нужно, может, мне важнее карьеру строить. Но потом включилось что-то внутреннее, женское», — поделилась ижевчанка.

Фото: Канал ТВ-3

Сейчас она готова побороться за свое счастье, оставить травмирующие воспоминания позади и сделать шаг навстречу будущему. Удастся ли ей это? Узнаем 24 марта, в пятницу, в 12:15 (по местному времени) на ТВ-3.

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