«Ижсталь» улучшает условия труда

Фото: ПАО «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») установил новую систему вытяжной вентиляции на участке по производству холоднокатаной ленты и шлифовки цеха калиброванного проката.

На данном этапе вентиляцией оборудовали шлифовальные станки для производства «серебрянки» – стали со специальной отделкой поверхности. При шлифовке образуются металлическая пыль и пар от смазочно-охлаждающей жидкости, распространяющиеся в воздушной среде. Поэтому ранее сотрудники были обязаны всю смену работать в респираторах.

Новые установки вытяжной вентиляции оснащены фильтрами, проходя через которые воздух очищается от примесей и поступает обратно в рабочее пространство цеха. Независимая лаборатория провела экспертизу и сделала заключение о соответствии качества воздушной среды в зоне этих станков требованиям санитарно-гигиенических норм.

«Аналогичными установками вытяжной вентиляции оборудуют все шлифовальные станки участка, что позволит работать без применения респираторов», – отметил директор управления по операционной деятельности ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.