На 536 млн рублей увеличили расходную часть муниципального бюджета Ижевска

Чиновники предложили разработать проект по ремонту межквартальных проездов Фото: Мария Бакланова

23 марта депутаты Гордумы Ижевска внесли изменения в бюджет города на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Расходная часть казны увеличилась на 536,8 млн рублей. Большая часть расходов – 171,3 млн рублей пойдет на благоустройство города. В том числе на содержание дорог, противопаводковые мероприятия, вырубку аварийных деревьев и ремонт ливневой канализации по адресам: ул. Родниковая, 62 и ул. Петрова, 47а. Кроме этого, планируется установка новых светофоров и ремонт тротуаров вдоль детских садов № 242 и № 79 .

Еще 106,1 млн рублей направят на строительство межшкольного стадиона и модульного универсального спортивного зала. На 13,2 млн рублей капитально отремонтируют кровли детских садов №169 и №287. На новые раздевалки в ледовом дворце «Молодежный» потратят 1,6 млн рублей. Оставшуюся сумму выделят на ремонт инженерных сетей школ и детских садов, установку 15 видеокамер, благоустройство воинских захоронений и ремонт дорог у Хохряковского кладбища.

Также чиновники предложили разработать отдельный проект по ремонту межквартальных проездов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Представителем Удмуртии в Общественной палате России выбрали Сергея Буторина

Насмерть сбившего трехлетнюю девочку водителя автогрейдера будут судить в Удмуртии

Собачье счастье: волонтеры помогли потерявшейся собаке вновь обрести дом