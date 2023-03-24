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НовостиЭкономика24 марта 2023 5:39

На 536 млн рублей увеличили расходную часть муниципального бюджета Ижевска

Основную часть направят на благоустройство города
Виола Романова
Чиновники предложили разработать проект по ремонту межквартальных проездов

Чиновники предложили разработать проект по ремонту межквартальных проездов

Фото: Мария Бакланова

23 марта депутаты Гордумы Ижевска внесли изменения в бюджет города на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Расходная часть казны увеличилась на 536,8 млн рублей. Большая часть расходов – 171,3 млн рублей пойдет на благоустройство города. В том числе на содержание дорог, противопаводковые мероприятия, вырубку аварийных деревьев и ремонт ливневой канализации по адресам: ул. Родниковая, 62 и ул. Петрова, 47а. Кроме этого, планируется установка новых светофоров и ремонт тротуаров вдоль детских садов № 242 и № 79 .

Еще 106,1 млн рублей направят на строительство межшкольного стадиона и модульного универсального спортивного зала. На 13,2 млн рублей капитально отремонтируют кровли детских садов №169 и №287. На новые раздевалки в ледовом дворце «Молодежный» потратят 1,6 млн рублей. Оставшуюся сумму выделят на ремонт инженерных сетей школ и детских садов, установку 15 видеокамер, благоустройство воинских захоронений и ремонт дорог у Хохряковского кладбища.

Также чиновники предложили разработать отдельный проект по ремонту межквартальных проездов.

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