Приговор экс-начальнице Минюста по Удмуртии вступил в силу

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

В Ижевске вступил в силу приговор экс-руководителю Управления Министерства юстиции по Удмуртии Ольге Филипповой. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

С сентября 2016 по 11 января 2021 года осужденная украла более 3 млн рублей из денег, предназначенных для выплаты премий сотрудникам. А также фиктивно устроила на работу водителей, выписывала им зарплату и пользовалась служебной машиной.

Напомним, 11 марта 2021 года экс-руководитель заявила об уходе с должности по собственному желанию, но в этот же день появилась информации о ее задержании. Уголовное дело передали в суд в апреле 2023 года. Филиппову приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

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