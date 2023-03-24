Гороскоп на день: 25 марта Весам придется стать миротворцами, а Львам наладить отношения с партнером

Ваша судьба только в ваших руках
Фото: Мария Бакланова
Узнать, что вас ждет в будущем, можно в ежедневном прогнозе от астролога из Ижевска.
ОВЕН
Это будет один из самых удачных дней для занятий любыми видами деятельности, не требующих большого напряжения.
ТЕЛЕЦ
Отложите телефон в сторону и обратите внимание на то, что и кто вас окружает. Прогуляйтесь по городу в приятной компании и завершите вечер расслабляющей ванной.
БЛИЗНЕЦЫ
Если речь идет о деньгах, то постарайтесь контролировать свои расходы и не влезать в долги.
РАК
Распишите себе почасовой план дня. Тогда вы заметите, сколько дел можно завершить за этот период.
ЛЕВ
Ссоры и недопонимания в отношениях случаются практически у всех пар. Поговорите со своим партнером, и тогда вновь воцарится гармония.
ДЕВА
Вам удастся сделать всего несколько быстрых шагов и получить мгновенный результат. Запомните этот опыт, он вам еще пригодится.
ВЕСЫ
Вам придется играть роль миротворца. В противном случае вы рискуете стать жертвой скандала, который вам совершенно не нужен.
СКОРПИОН
Будет возможность получить весьма значительную сумму денег. Также появится шанс реализовать свои давние мечты и осуществить задуманное.
СТРЕЛЕЦ
Стоит задуматься о предстоящем отпуске, но это не значит, что его нужно провести в своих четырех стенах. Лучше отправиться за город и полностью сменить обстановку.
КОЗЕРОГ
Дайте себе установку: «Сегодня плывем по течению». Просто выдохните и не суетитесь. Пусть жизнь просто идет, а не бежит.
ВОДОЛЕЙ
Придется выполнять сразу несколько дел, причем в самых разных областях. Проявите максимум упорства и терпения, чтобы все успеть.
РЫБЫ
Вы, как никто другой, умеете ждать и добиваться своего. Поэтому все ваши начинания в этот день будут успешными.
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