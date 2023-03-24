За минувшие сутки в Удмуртии выявили 175 случаев заражения коронавирусом

73 больных выявили в Ижевске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 24 марта по республике выявили еще 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Болезнь распространилась на 12 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 73 пациентов выявили в Ижевске, это более 40% от общего количества заболевших. Также врачи отметили 57 семейных очагов заражения. Среди пациентов 16 детей до 14 лет и 40 человек старше 65 лет. Показатель заболеваемости составляет 11,8 на 100 тысяч населения. Отметим, что число пациентов выросло – вчера в республике подтвердили 168 случаев заболевания.

Напомним, прошло уже три года с начала пандемии. За это время коронавирусом переболели более 240 тысяч жителей Удмуртии.

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