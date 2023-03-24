Замначальника УФСИН по Удмуртии более трех лет нарушал закон

Экс-УФСИНовца поймали с поличным и сразу уволили Фото: Архив КП

За злоупотребление должностными полномочиями в Удмуртии осудили заместителя начальника УФСИН России по региону. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

С 2019 года экс-УФСИНовец заставлял подчиненных в рабочее время выполнять задачи, которые никак не относились к их должностным обязанностям. Об этом стало известно только в 2023 году. Сейчас уже бывшего замначальника, благодаря совместным действиям ФСБ и следователей СК по Удмуртии, поймали с поличным и сразу уволили.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. В качестве наказания его оштрафовали. Приговор в законную силу не вступил.

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