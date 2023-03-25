Погода в Ижевске на 25 марта: до +8 °С и дождь

25 марта в Ижевске обещают дождь. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет пасмурно. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +6…+8 °С. Ветер западный 7-12 м/с. Ожидается небольшой дождь.

Ночью температура воздуха +2….+4 °С. Будет дождь.

Хорошего вам дня!

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