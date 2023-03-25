Удмуртию снова накроет туман 26 марта

Ухудшение погодных условий ожидается в Удмуртии. Фото: архив

Ночью и утром 26 марта 2023 года в Удмуртии обещают туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, ссылаясь на Удмуртский гидрометцентр.

Пешеходов просят быть аккуратными на дорогах, а водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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