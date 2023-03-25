Гороскоп на день: 26 марта в жизнь Близнецов вернется человек из прошлого, а в дверь Козерогов постучится любовь

Гороскоп на воскресенье. Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на воскресенье для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Если вас что-то тревожит, то поделитесь с кем-то своими переживаниями. Разговор по душам поможет вам по другому взглянуть на проблему. Возможно, она покажется вам не такой страшной, как вам казалось изначально.

ТЕЛЕЦ

Вас ждет приятная неожиданность. Романтический сюрприз от любимого человека, радостная весть или дорогой подарок. В любом случае, этот день будет богат на положительные эмоций, которых вам так не хватало.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня в вашу жизнь может вернуться человек из прошлого. Не стоит ему доверять и сразу раскрывать ему душу как это было раньше. Возможно, он вернулся не просто так, а с корыстными целями. Будьте осторожны.

РАК

Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Если вы чувствуете какие-то неприятные ощущения, то лучше не затягивать с походом к врачу.

ЛЕВ

Не шутите сегодня с близкими. Для них это может быть неприятно. Лучше сделаете им приятный подарок без повода.

ДЕВА

Сегодня вам стоит избегать различных споров, особенно с противоположным полом. Они могут рассорить вас с близкими людьми.

ВЕСЫ

Сегодня вас постоянно будут отвлекать от домашних дел. На глаза попадется интересный фильм по телевизору, а ваша вторая половинка будет требовать вашего внимания.

СКОРПИОН

Не стоит сегодня критиковать чужую работу. Конфликты на работе могут очень сильно испортить ваши отношения с начальством и коллегами.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня все будет идти четко по плану. Постарайтесь не суетиться и не нервничать. Все, что вы задумали пройдет без происшествий.

КОЗЕРОГИ

Любовь внезапно постучит в вашу дверь. Это будет волшебно и с огоньком. Но не спешите окунаться в нее с головой. Постарайтесь как следует узнать кандидата на роль вашей второй половинки.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня у вас будет день находок. Возможно, вы найдете вещь, которую давно потеряли, а может быть это будет что-то нематериальное, но очень ценное для вас.

РЫБЫ

Отдых, отдых и еще раз отдых! Посвятите этот день себе. Займитесь тем, что так давно откладывали из-за недостатка времени. Также отличной идеей будет поход в театр или на концерт.

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