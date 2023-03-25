Врач рассказала, почему у человека может возникнуть бессонница

Врач пояснила, что ночью организм хочет отдыхать, а днем - бодрствовать. Фото: архив

Врач Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT о том, с чем связано появление бессонницы и что делать, чтобы почувствовать себя отдохнувшим.

Врач пояснила, что ночью организм хочет отдыхать, а днем - бодрствовать . За эти циклы отвечают гормоны. Главным среди них является мелатонин - гормон сна, который вырабатывается в головном мозге.

Синтез мелатонина очень зависит от освещенности. Около 70% этого гормона вырабатывается ночью.

Демьяновская уточнила, что бессонница случается из-за сбоя в синтезе мелатонина. При этом, по данным исследования, у 72% людей, которые сдали анализ на мелатонин, уровень гормона сна низкий.

«Часто уровень мелатонина снижается из-за стресса, нарушения режима дня и правил гигиены сна. Например, важно следовать циркадным ритмам, то есть отдыхать ночью, а бодрствовать днём. При этом желательно ложиться в одно и то же время и спать каждый день по 7—8 часов, не отсыпаться в выходные за всю неделю. Даже несколько бессонных ночей могут нарушить работу биологических часов», — рассказала врач.

Она считает, что важно спать именно в темноте: мелатонин вырабатывается только в темном помещении. На ночь желательно выключить все, что может излучать свет, а также плотно закрыть шторы, чтобы свет не проникал.

Чай и кофе тоже могут препятствовать выработке мелатонина. Рекомендуется пить их в первой половине дня. За пару часов до сна не стоит употреблять тяжелую и жирную пищу. Это нужно для того, чтобы организм полноценно отдохнул, а не тратил энергию на переваривание пищи.

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