Гороскоп на день: 27 марта Раки поймут, что ими пытались манипулировать, а Рыбы повстречают родственную душу

Прогноз для всех знаков зодиака на понедельник Фото: Евгения ГУСЕВА

Астролог из Ижевска составил прогноз на понедельник, 27 марта.

Овен

Вам будет сопутствовать удача, особенно в личных делах. Но постарайтесь не переусердствовать и не тратить слишком много сил на решение бытовых вопросов. Звезды обещают вам успех во новых начинаниях.

Телец

Постарайтесь не обращать внимание на мелкие неприятности, не волнуйтесь по пустякам. Возможно, что вы почувствуете усталость, хотя неделя еще только началась. Не ругайте себя. Надо отдохнуть – значит отдохните.

Близнецы

Сегодняшний день предоставит возможность заняться тем, что долго откладывали. Это может быть решение давно назревавших вопросов, связанных с работой, учебой, здоровьем. В это время вы сможете найти ответы на вопросы, которые мучили вас долгое время.

Рак

День обещает быть очень напряженными. Будьте готовы к тому, что кто-то попытается вами манипулировать. Постарайтесь не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты.

Лев

Сегодня возможен неожиданный поворот событий, который может оказать серьезное влияние на вашу дальнейшую судьбу. Чтобы все сделать правильно, прислушивайтесь к собственной интуиции.

Дева

В понедельник Девы будут чувствовать себя не очень хорошо. Может прицепиться головная боль или насморк. Не перенапрягайтесь и постарайтесь полноценно питаться. Спать ложитесь пораньше.

Весы

Сегодня лучше всего заняться текущими делами, а не нырять в новые проекты с головой. Лучше всего заниматься рутинной работой, составлять планы, планировать дела, которые требуют много времени и внимания.

Скорпион

Вы можете быть достаточно эмоциональны, но старайтесь сдерживаться в проявлении своих чувств. Это позволит избежать недопонимания с окружающими. Постарайтесь не раздражаться по пустякам.

Стрелец

Настроение у Стрельцов сегодня будет очень переменчивым. Расстроить может любая мелочь, но на каждую обидную мелочь найдется несколько поводов для радости. Постарайтесь не зацикливаться на трудностях.

Козерог

Не стоит сегодня заниматься делами, связанными с недвижимостью и строительством, а также с переездами. Возможны ошибки, которые обернутся существенными финансовыми потерями. Во второй половине дня возможны успехи в делах, связанных с карьерой.

Водолей

Не исключены препятствия в делах, связанных с финансами. Не стоит расстраиваться, просто взгляните на финансовые вопросы с другой стороны. Вам откроются новые возможности.

Рыбы

Сегодня вас ждут новые цели и достижения. Вы можете смело приступать к новым проектам с уверенностью, что они будут успешно завершены. Также вас ждет встреча с родственной душой, которая может стать началом новых отношений.

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