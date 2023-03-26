Эндокринолог рассказал об оптимальном темпе снижения веса

Быстрое похудение может принести за собой негативные последствия для здоровья Фото: Виктория ДУДИНА

О последствиях для здоровья быстрого похудения и действительно правильных темпах снижения веса в беседе с RT (18+) рассказал врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье» Арсений Русанов.

По словам специалиста, считать оптимальным следует постепенное снижение веса на 5-10% в течение 3-6 месяцев, которое проводится с длительным удержанием массы тела впоследствии. Эта схема подходит как для женщин, так и для мужчин.

«У мужчины с исходным весом 110 кг целевое снижение веса за три – шесть месяцев – 5,5-11 кг. Соответственно за месяц величина потери веса составит около 1-3,5 кг. Для женщины с исходным весом 90 кг целевое снижение веса за месяц составит 0,8-3 кг», – приводит примеры врач.

Быстрое похудение эксперт раскритиковал. Он пояснил, что потеря 10 кг за месяц станет для организма стрессом, а долгосрочный эффект будет маловероятен.

«В свою очередь, организм направит все свои усилия, чтобы восстановить привычную массу тела. В реальной врачебной практике нередки случаи, когда люди, использующие диеты с экстремальным снижением калорийности и усиленно снижавшие массу тела за короткий период времени, после прекращения такого рода питания быстро возвращали свой вес с избытком на 5 кг и более», – говорит Арсений Русанов.

Кроме того, специалист отметил, что медицинские сообщества – как российские, так и зарубежные – не рекомендуют снижать калорийность питания менее 1500 кКал/сутки для мужчин и менее 1200 кКал/сутки для женщин.

«Также быстрое похудение может принести за собой ощутимые негативные последствия для здоровья: психоэмоциональные расстройства, появление складок на коже, мышечную слабость, обезвоживание, нарушение обмена веществ из-за недостатка важных витаминов и микроэлементов, нарушение менструального цикла у женщин», – добавил эндокринолог.

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